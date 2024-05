0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Luka Doncic risponde alle domande dei giornalisti dopo la vittoria dei suoi Dallas Mavericks sul campo degli Oklahoma City Thunder per 119-110 in gara 2 delle semifinali della Western Conference. La serata dei playoff Nba però va in archivio con un fuoriprogramma che mette in imbarazzo il fuoriclasse sloveno. Doncic, autore di 29 punti, viene interrotto da suoni inequivocabili che provengono a quanto pare dal cellulare di una giornalista. L’audio di un video porno invade la sala stampa, Doncic si ferma attonito: “Speriamo almeno non sia live…”.. Chissa cosa succederà domani notte, quando si gioca gara 3 a Dallas. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.