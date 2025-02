Doncic ai Lakers e Davis ai Mavericks, super scambio Nba

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Luka Doncic ai Los Angeles Lakers, Anthony Davis ai Dallas Mavericks. Il mercato Nba viene scosso dallo scambio in dirittura d'arrivo. La trattativa porterà 2 star a cambiare maglia in maniera a dir poco sorprendente. L'operazione, come riferisce Espn, coinvolge anche gli Utah Jazz. I Lakers di LeBron James otterranno, oltre a Doncic, anche Maxi Kleber e Markieff Morris da Dallas. I Mavericks lasceranno partire il fenomeno 25enne e in cambio avranno dalla franchigia californiana Davis, un lungo capace di dominare su entrambi i lati del campo, Max Christie e la prima scelta gialloviola nel draft 2029. Nella triangolazione, i Jazz acquisiscono Jalen Hood-Schifino, e le seconde scelte 2025 dei Los Angeles Clippers e dei Mavericks. La trattativa, a quanto pare, sarebbe partita su iniziativa di Dallas. I Mavericks non riterrebbero Doncic affidabile dal punto di vista fisico. La guardia slovena quest'anno ha giocato solo 22 partite per una serie di problemi fisici, in particolare legati al polpaccio. Inoltre, come filtra dalla franchigia texana, il numero 77 faticherebbe a tenere sotto controllo il peso e non brillerebbe per disciplina nella gestione complessiva della carriera. Ce n'è abbastanza per separarsi da Doncic prima che in estate scatti il ricchissimo rinnovo di contratto, 345 milioni di dollari per 5 anni. Con il trasferimento a Los Angeles, lo sloveno non potrà puntare ad una simile cifra record. Dallas, che ha affidato le redini dell'attacco al talento di Kyrie Irving, costruirà la propria difesa attorno a Davis. I Lakers, invece, accolgono una superstar giovane – Doncic ha solo 25 anni – che raccoglierà il testimone dal 40enne James. —[email protected] (Web Info)

