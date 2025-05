Donald Trump, ricostruire e aprire Alcatraz

2 minuto di lettura

Condividi

Donald Trump è deciso a combattere il crimine senza se e senza ma. È giunta l’ora, dunque , di riaprire il famoso carcere di Alcatraz.

“Per troppo tempo l’America è stata afflitta da criminali feroci, violenti e recidivi, la feccia della società, che non contribuiranno mai a nulla se non alla miseria e alla sofferenza.” Dice il Presidente. “Quando eravamo una nazione più seria, in passato, non esitavano a rinchiudere i criminali più pericolosi e a tenerli lontani da chiunque potesse nuocere. È così che dovrebbe essere. Non tollereremo più questi criminali seriali che spargono sporcizia, sangue e caos nelle nostre strade. Per questo motivo, oggi ho dato ordine al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all’FBI e alla Sicurezza Nazionale, di riaprire un ALCATRAZ sostanzialmente ampliato e ricostruito, per ospitare i criminali più spietati e violenti d’America. Non saremo più ostaggio di criminali, delinquenti e giudici che hanno paura di fare il loro lavoro e di permetterci di rimuovere i criminali entrati illegalmente nel nostro Paese. La riapertura di ALCATRAZ sarà un simbolo di legge, ordine e giustizia. Renderemo l’America di nuovo grande!”

Un carcere da cui è impossibile evadere. Così ci racconta Marco Nese, giornalista e scrittore

“Ho visitato Alcatraz. A San Francisco, se vai sul Pier 39, puoi godere una vista mozzafiato che spazia sulla baia di un blu luminoso percorsa da vele bianche. E laggiù sulla destra, si vede Alcatraz. E’ un’isoletta rocciosa affollata di pellicani (alcatraz, in spagnolo), sormontata da un edificio tozzo e grigio che fu inizialmente una fortezza militare.

Poi nel 1933 la trasformarono in prigione di massima sicurezza. Ha accolto i più rinomati professionisti della malavita americana. Fino al 1963, quando Robert Kennedy la fece chiudere.

Oggi è un vecchio edificio decaduto, ridotto a dispensare emozioni ai turisti. Una guida mostra a torme di ficcanaso dove stavano rinchiusi grandi criminali come Al Capone e Machine Gun Kelly. Chissà perché sopra un cancello di ferro è rimasto appeso il menu per i detenuti della sera del 25 marzo del 1962: pollo fritto, purè di patate, carne di manzo, asparagi al burro, salsa di mirtillo, budino, frutta e caffè.

Nonostante il film Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, filarsela da quell’inferno era davvero impossibile. Non c’è riuscito mai nessuno, sebbene il detenuto Theodore Cole sia sparito nel 1937 senza lasciare tracce. Sulla costa non arrivò mai e tutto lascia supporre che sia morto in mare trascinato via dalle onde.

Ora Trump fa riaprire quel leggendario luogo di espiazione.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.