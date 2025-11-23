Domenica In, oggi puntata speciale (e più corta): il ricordo per Ornella Vanoni

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 novembre alle 14 su Rai 1 con ‘Domenica In’ per una puntata interamente dedicata al ricordo di Ornella Vanoni, icona della musica italiana recentemente scomparsa, per omaggiare una delle voci più amate della musica italiana, la sua arte, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera.

In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, il giornalista Paolo Giordano. In collegamento intervengono Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica e, dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, Enzo Miccio. Non mancano le voci di chi ha conosciuto Ornella da vicino: in collegamento telefonico Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mogol, per raccontare aneddoti e momenti indimenticabili di una vita dedicata alla musica.

La puntata si conclude alle 14.55, per passare la linea alla finale di Coppa Davis da Bologna, sempre su Rai 1.

spettacoli

