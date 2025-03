Domenica In, oggi domenica 9 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi, domenica 9 marzo, alle 14 su Rai1 torna ‘Domenica In’ con un nuovo appuntamento, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, condotto da Mara Venier. La puntata si aprirà con uno spazio dedicato al ricordo di Mino Reitano. In studio, per ricordare il cantautore italiano ci sarà la moglie Patrizia Vernola con le due figlie Grazia e Giuseppina. Vittorio Cecchi Gori sarà protagonista di un’ intervista nella quale ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera di produttore cinematografico, oltre a ricordare l’attrice

Eleonora Giorgi

, scomparsa lunedì 3 marzo, protagonista di tanti film di successo prodotti proprio dallo stesso Gori. Spazio alla musica con Brunori Sas che si esibirà al pianoforte con il brano 'L’albero delle noci', mentre la cantante Clara canterà il brano 'Febbre'. La conduttrice televisiva Serena Dandini sarà in studio per presentare il romanzo ‘C’era la luna’. Tiziana Panella, giornalista e conduttrice, interverrà insieme a suo marito, il professor Vittorio Emanuele Parsi, per raccontare il difficile momento che hanno vissuto a causa di un malore improvviso che ha colpito recentemente lo stesso Parsi e che hanno deciso di raccontare nel libro ‘La vita due volte’. —[email protected] (Web Info)

