Domenica In, la sorpresa per Mara Venier e l’incertezza sul futuro: “Chi vivrà vedrà”

Mara Venier saluta 'Domenica In'. Oggi, domenica 18 maggio, è andata in onda l'ultima puntata della stagione del talk della domenica di Rai 1, che vede Mara Venier al timone da 7 anni. Numerosi volti noti della televisione italiana, amici e colleghi, hanno voluto omaggiare la 'signora della domenica' con messaggi di affetto e stima. Al termine, Mara Venier si è commossa ma non ha sciolto la riserva sul futuro: "Chi vivrà vedrà", ha detto. Da Carlo Conti a Massimo Ranieri, passando per Milly Carlucci, Antonella Clerici e Lino Banfi, tutti hanno sottolineato il valore umano e professionale della 'zia Mara', la zia più amata d'Italia. "È la tua settima edizione consecutiva, ci hai regalato tante emozioni, riflessioni come solo tu sai fare", ha detto Carlo Conti, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Massimo Ranieri ha addirittura intonato un appello: "Non darci questo tormento, non lasciarci, torna a settembre", ricordandole che "quella è casa tua, non devi andare via". "Qual è il format di Domenica In? Mara Venier", ha detto invece Vincenzo Mollica, che ha raccolto i momenti più significativi di questa edizione in un video omaggio attraverso le interviste condotte dalla Venier. "Non mi merito tutto questo affetto. Non merito tutto questo", ha detto Mara. "Grazie al pubblico, prima di tutto. Quando io dico è l'ultima è perché ci credo veramente". Con le lacrime agli occhi, Venier ha spiegato "non sono stati mesi facili per la mia vita privata", riferendosi ai problemi di salute del marito Nicola Carraro. "E non so cosa dirvi adesso", ha aggiunto. Prima di rivolgersi direttamente al marito per una dedica d'amore: "Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima". Infine ha ringraziato tutta la squadra Rai che le è stata sempre accanto, a partire dall'ad Giampaolo Rossi "che c'è sempre", ha detto. E ha salutato con un "chi vivrà, vedrà". Nelle ultime settimane, in vista della definizione dei palinsesti della prossima stagione, in molti si sono chiesti se Mara tornerà di nuovo, nonostante ogni anno dica che sarà l'ultimo. I rumors più insistenti dicono che la conduttrice dovrebbe tornare, anche per festeggiare in grande stile i 50 anni della trasmissione inaugurata da Corrado nel 1976, e che semmai volesse alleggerire il suo impegno, potrebbe introdurre qualche cambiamento nella formula, introducendo dei partner alla conduzione. Ma per ora sono solo voci non confermate. L'unica certezza è che il pubblico e la Rai la rivorrebbero in sella in settembre. —[email protected] (Web Info)

