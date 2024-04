1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si apre con un ampio spazio dedicato ai Pooh – che oltre a presentare i loro prossimi impegni artistici, si esibiranno con alcuni grandi successi come “Uomini soli” e “Pensiero” – la puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier, in onda oggi domenica 7 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. L’attore e comico Francesco Paolantoni, poi, sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova seria comedy “Il Santone 2”, su RaiPlay da venerdì 19 aprile. Chiara Francini, attrice e conduttrice, inoltre, presenterà il suo nuovo show “Forte e Chiara”, tre puntate in onda su Rai 1 da mercoledì 10 aprile, con la regia di Duccio Forzano. E ancora, Edoardo Leo interverrà per presentare la nuova ed attesissima serie tv ‘Il Clandestino’, in onda su Rai 1 per sei puntate da lunedì 8 aprile, mentre la giornalista e conduttrice Serena Bortone si racconterà tra vita e lavoro, oltre a presentare il suo nuovo romanzo “A te così vicino”. Spazio alla musica, infine, con Matteo Paolillo che si esibirà insieme a LDA con il nuovo singolo “Nun è cos”. —[email protected] (Web Info)

