(Adnkronos) – Per Domenica In puntata all'insegna della Festa della mamma oggi, domenica 12 maggio. Mara Venier ospiterà in studio Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004: la donna racconterà la vicenda delle microspie recentemente trovate in casa. Interverrà anche Daniela Di Maggio, per ricordare suo figlio Giovambattista Cutulo, detto GiòGiò, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto 2023 a soli 24 anni. Il racconto sulle mamme proseguirà con un talk che avrà protagoniste Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Carmen Russo e Carolina Benvenga, quest’ultima amatissima dai bambini e volto Rai del programma ‘YoYo’ che si esibirà con il brano Super mamma. Spazio alla musica con Francesco Gabbani che presenterà il nuovo singolo Frutta malinconia e Fabrizio Moro che, accompagnato dalla sua band, canterà il nuovo brano Maledetta estate. —[email protected] (Web Info)

