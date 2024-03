0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si aprirà con un’intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi, che racconteranno la loro storia d’amore e le prossime nozze annunciate recentemente durante una puntata di ‘Ballando con le stelle’, la puntata di Domenica In di oggi, domenica 17 marzo 2024, in onda dalle 14.10 alle 17.10 su Rai1. Tanti gli ospiti di Mara Venier e le sorprese in studio. Alessandra Mussolini si racconterà tra carriera e vita privata oltre a parlare del suo romanzo autobiografico ‘Il gioco del buio’. Per ricordare Gabriella Ferri a 20 anni dalla scomparsa, in studio il figlio Seva Borzak Jr., la cantante Syria e Pino Strabioli, autore e regista dello spettacolo ‘Perché non canti più’, dedicato all’indimenticabile cantautrice romana. Max Giusti, attualmente in onda su Rai2 con il programma ‘Boss in incognito’, interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘Bollicine’. Spazio alla musica con due grandi cantautori: Michele Zarrillo che si esibirà al pianoforte con alcuni suoi successi tra cui “Cinque giorni” e Amedeo Minghi che presenterà il suo nuovo singolo “Non c’è vento stasera”, uscito in questi giorni e che farà parte del nuovo album del cantautore romano. —[email protected] (Web Info)

