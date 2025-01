Domenica In, da Nek a Edwige Fenech: gli ospiti di oggi 5 gennaio

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuova puntata e nuovi ospiti a 'Domenica In' oggi, domenica 5 gennaio. Dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, arriva la 17ma puntata condotta come sempre da Mara Venier. La puntata si aprirà con Paolo Fox ed un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il mese di gennaio 2025, in studio sei coppie famose: Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con la moglie Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria e Rosanna Banfi con il marito Fabio. L’attrice e produttrice Edwige Fenech si racconterà tra carriera e vita privata, mentre il cantante Nek si esibirà con la chitarra accennando alcuni suoi successi come 'Laura non c’è' e 'Se telefonando', oltre a presentare la nuova edizione del programma 'Dalla strada al palco' che condurrà insieme a Bianca Guaccero dal prossimo 10 gennaio su Rai1. Il cantante Francesco Merola interverrà in compagnia della moglie Marianna Mercurio e insieme si esibiranno in un classico della canzone napoletana 'Lacreme napulitane', portata al successo da suo padre Mario Merola. Il giornalista del quotidiano Il Mattino, Pietro Perone, autore del libro 'Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Gigiò', sarà in studio per ricordare l’indimenticabile cantautore napoletano a dieci anni dalla sua scomparsa. Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, presenterà il libro 'Carlo Acutis, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi', con una nota autografa di Papa Francesco e dedicato alla prossima canonizzazione di Carlo Acutis. —[email protected] (Web Info)

