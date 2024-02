Condividi

(Adnkronos) – Da Sabrina Ferilli a Margherita Buy, sono tanti gli ospiti di Mara Venier a Domenica In in onda domani, 25 febbraio, dalle 14 su Rai1 e Rai Italia. La puntata si aprirà con il ritorno di Ferilli, dopo il successo della prima puntata della serie tv di Rai 1 'Gloria', con lei in studio anche l’attrice Emanuela Grimalda che nella serie interpreta la fidata assistente Iole. Grande attesa per il ritorno in Italia della cantante Sylvie Vartan, che si racconterà in un’ampia intervista tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi con due brani molto amati dal pubblico italiano 'Buonasera, buonasera' e 'Come un ragazzo'. Massimo Giletti, interverrà per presentare la serata speciale ‘La Rai fa 70’, che andrà in onda su Rai1 mercoledì 28 febbraio. Ancora ‘Festival di Sanremo’ con alcuni protagonisti della kermesse musicale: Alfa con il brano 'Vai!', i BNKR44 con 'Governo punk' e poi con Pino D’Angiò canteranno 'Ma che idea', mentre Maninni si esibirà con la sua 'Spettacolare'. L’attrice Margherita Buy, interverrà per presentare il suo film ‘Volare’, uscito al cinema il 22 febbraio, del quale firma anche la regia.

