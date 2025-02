Domenica In, ‘Aspettando Sanremo’: gli ospiti di oggi 2 febbraio

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – 'Domenica In' torna oggi, domenica 2 febbraio, con un nuovo appuntamento – che darà ampio spazio a Sanremo 2025 – in onda dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la conduzione di Mara Venier. La puntata di questa settimana verterà sulla storia del Festival di Sanremo. Tra gli ospiti, alcuni protagonisti delle passate edizioni del Festival che si esibiranno con le loro canzoni presentate durante la nota kermesse: Bobby Solo, Donatella Rettore, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Mal, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Alessandro Canino. In studio anche Marino Bartoletti ed Alba Parietti, in qualità di opinionisti. Lucia Dominguin, figlia dell’indimenticabile Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin, inoltre, racconterà la storia della sua famiglia e del bellissimo rapporto che la lega ai fratelli Miguel Bosè e Paola Dominguin; con lei anche il musicista e cantautore Giovanni Nuti che si esibirà con il brano “La canzone di Bimba”, dedicata alla figlia di Lucia, Bimba Dominguin, venuta a mancare a soli 41 anni. Michele Guardì, infine, interverrà per presentare il libro di poesie e racconti “Gisimunnu e altre croniche di Castroianni”. —[email protected] (Web Info)

