Domenica 6 Luglio il Complesso Cristian di Giugliano ospita il nuovo evento-sfilata di “Moda in Tour” della Mondo Eventi Campania Agency

Napoli capitale della moda e dello spettacolo. La Mondo Eventi Campania Agency, al ventinovesimo anno di attività, nella figura del suo patron, l’imprenditore napoletano Carlo Sommella, ha organizzato per il prossimo 6 luglio il nuovo appuntamento con “Moda in Tour”, l’evento-sfilata oramai diventato un riferimento in Campania e non solo, che dà spazio e tanti premi a bimbi, adolescenti e giovani che desiderano il loro spazio nel mondo dello show e del fashion business.

Tante location di prestigio hanno ospitato negli anni la kermesse di moda, fra questi il Playoff, Black & White, Impero, il Teatro Corona, il MAV di Ercolano, ed è sempre stato un successo garantito in termini di critica e pubblico.

In attesa fervente della finale che si terrà il prossimo dicembre, questo appuntamento estivo del tour, battezzato per l’occasione con il titolo “Moda in Tour – Terza Tappa Sfilata, la semifinale” sarà ospitato presso il Complesso Cristian, prestigioso locale per spettacoli e eventi di rilievo locale e nazionale di Varcaturo – Giugliano in Campania (NA), sito in via Madonna Del Pantano 164 e come consuetudine sarà presentato con maestria dalla bella e frizzante Titti Ferro, modella, insegnante di portamento e conduttrice di programmi televisivi e eventi. La serata verrà trasmessa sulle frequenze di NapoFlix Canale 86 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la Campania e nel basso Lazio.

In questa occasione l’evento ha inaugurato una nuova sezione di partecipanti, i bimbi di 3 e 4 anni, che potranno provare il gusto della passerella con gli abiti dei brand scelti oculatamente dalla Mondo Eventi Campania Agency. Naturalmente non mancheranno gli eventi-sfilata tradizionali dell’evento di Carlo Sommella: Miss & Mister Baby New Generation, giunto alla 5° Edizione, è una sfilata aperta a tutti i bambini e bambine dai 4 agli 11 anni, e per la categoria teenager i maschietti di 12 e 13 anni. Miss Neapolis, giunta alla 6° Edizione, è una sfilata per ragazze, per partecipare l’età è compresa fra i 14 e i 28 anni e, per la categoria teenager, le ragazze fra 12 e 13 anni. “Noi della Mondo Eventi Campania Agency teniamo molto a chi decide di far parte dei nostri eventi.” Dichiara Sommella. “Non guardiamo solo alla loro bellezza, ma valutiamo i più giusti per poter proseguire nel mondo dello show business.”

Le sfilate saranno seguite attentamente da noti esponenti nel mondo della moda, della televisione, del cinema, del giornalismo, dell’imprenditoria e della cultura, che valuteranno con la loro esperienza ogni candidato assegnando loro un punteggio da 6 a 10. Gaetano Sarno, fotografo di moda ufficiale dell’evento, immortalerà con i suoi scatti tutti i protagonisti durante i loro momenti in passerella e all’atto della premiazione con le fasce a loro destinate.

La serata sarà allietata da un momento di cabaret del duo comico Rosaria & Felice, proveniente dai migliori palcoscenici del teatro napoletano. Ospite speciale della serata sarà Iris, 22 anni di Napoli, che si intervallerà alle sfilate proponendo, con la sua voce graffiante e intensa, il suo repertorio musicale, da performer di musica internazionale pop, rock, soul e rhythm & blues.

Per ulteriori informazioni è necessario contattare la Mondo Eventi Campania Agency al 3292487467, disponibile anche tramite Whatsapp.

