Domenica 21 la Festa della Musica del Polo Regionale della Campania

Condividi

Domenica 21 giugno la 26esima edizione che coinvolge 33 licei musicali e 6 coreutici del Polo Regionale della Campania

Salerno, 19 giugno 2020 Il Polo Regionale dei licei musicali e coreutici della Campania, in occasione della 26esima edizione della Festa della Musica, realizzerà una trasmissione speciale che coinvolgerà tutti i Licei Musicali e Coreutici della Regione, laddove il Liceo Alfano I di Salerno conferma il suo ruolo di Scuola capofila. “Siamo in onda sul web” questo il nome del contenitore che per quattro ore trasmetterà in streaming sui canali social della rete dei Licei e su WBE Channel in diretta negli Stati Uniti

Dalle 15.15 alle 17.30, ogni liceo presenterà un video di una esibizione registrata dal vivo su un sito di interesse artistico della propria città.

Nel corso della trasmissione saranno realizzati collegamenti con Ravello, la città della musica, e con il Teatro San Carlo di Napoli, ma interverranno anche tanti protagonisti del mondo dello spettacolo.

Saranno presentati infine i video realizzati in didattica a distanza dalle 7 orchestre regionali e dalle 2 compagnie di danza: un lavoro di produzione enorme che si concretizza grazie alla grande passione e dedizione dei ragazzi e alla competenza e alla professionalità dei loro insegnanti