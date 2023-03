Domenica 2 aprile Giovanni Meola con “Tre. Le Sorelle Prozorov” in scena al Teatro Civico 14

Condividi

Domenica 2 aprile (ore 18.00) aprile in scena al Teatro Civico 14 (all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Tre. Le Sorelle Prozorov, liberamente tratto dall’omonima opera di Čechov, adattamento e regia di Giovanni Meola, interpretato da Roberta Astuti, Sara Missaglia, Chiara Vitiello, anche impegnate nella drammaturgia collettiva, e prodotto da Virus Teatrali. Un corpo-a-corpo con uno dei drammaturghi e commediografi più importanti ed essenziali della storia del teatro, Anton Čechov.

www.teatrocivico14.it al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazioni [email protected] oppure +39 0823441399. I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sitoal costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazionioppure +39 0823441399.

Misurarsi con Čechov contempla una lotta feroce con quanto ha scritto ma ancor di più con il suo ‘non detto’. Il progetto di Meola parte da ‘Tre sorelle’ per giungere ad una riscrittura drammaturgica in grado di mettere in scena i suoi tanti personaggi con sole tre attrici e senza alcun oggetto o scenografia, con un lavoro profondo sulle relazioni e sui corpi.