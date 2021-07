Domani raccolta firme a via Scarlatti Giustizia+Eutanasia

Condividi

Continua la collaborazione fra l’ Associazione Luca Coscioni ed il Partito Liberale Europeo. Martedì pomeriggio dalle ore 16 alle 20 si terra’ un banchetto in via Scarlatti al Vomero ( altezza Coin) per la raccolta firme relativa al referendum giustizia ed eutanasia. Problematiche tanto care e sentite dai due gruppi .

L’ organizzazione e’ stata voluta da Stefano Maria Cuomo, coordinatore regionale del PLE, Massimo Mastrolonardo, coordinatore cittadino del PLE , Rosa Criscuolo e Giuseppe Alterio , membri del consiglio nazionale dell’ Associazione Luca Coscioni. Sara’ presente anche Valentina Ercolino attivista locale. Sono state raccolte per i referendum sulla parziale abrogazione dell’ art 579 cp. ( omicidio del consenziente) ben oltre 150 mila firme sul piano nazionale e piu’ di 15 mila firme solo in Campania. Anche il referendum sulla giustizia lega le anime del PLE e l’ Associazione Luca Coscioni da sempre impegnati per la difesa dello stato di diritto e per la riforma del CSM.

” Per il PLE entrare a far parte del comitato promotore referendario e’ stato un percorso naturale perche’ la ” giustizia giusta ” , ormai e finalmente, fa parte di un sentimento popolare e l’ indignazione verso il caso Palamara unisce la volonta’ di tutti di dare una svolta , dalla casalinga, all’ imprenditore e anche da quella parte della magistratura che resta superpartes, non condizionata da appartenenze o convenienze politiche”, afferma Stefano Maria Cuomo.

” Il referendum si rivelera’ uno strumento centrale per la tutela dei diritti civili soprattutto dopo il Decreto Semplificazioni che dovrebbe agevolare la raccolta firme digitale. Per ora la raccolta firme sul referendum ha raggiunto notevoli risultati considerato il periodo estivo ma il dato nazionale riflette una societa’ pronta a ricevere una legge sull’ eutanasia che stenta ad essere discussa dai partiti sempre piu’ schiavi del consenso. A causa di questo handicap politico dei partiti dunque, lo strumento referendario soprattutto sui temi che mirano all’ evoluzione socio-culturale di un paese devono essere rimessi al vaglio referendario. In Italia la cabina elettorale condanna i diritti civili”, dichiara Rosa Criscuolo

