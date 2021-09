Domani inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 della Città Metropolitana di Napoli nella nuova sede dell’Alberghiero di Qualiano

Condividi

L’anno scolastico 2021/2022 delle scuole superiori della Città Metropolitana di Napoli sarà inaugurato domani, mercoledì 15 settembre, a Qualiano, e si tratterà di una doppia inaugurazione, perché si inaugurerà anche il nuovo istituto alberghiero realizzato dalla Città Metropolitana nel comune flegreo.

L’appuntamento è alle 9.00, nel nuovo plesso scolastico – realizzato nell’area di circa 17mila metri quadrati di estensione prospiciente via Falcone, il Corso Mediterraneo, via Palumbo e via Chiatano – alla presenza del Vice Sindaco della Città Metropolitana, del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Sindaco del Comune, della Dirigente Scolastica, delle autorità civili e militari, ma soprattutto degli studenti che per la prima volta varcheranno la soglia del nuovo istituto.

La struttura, che è stata affidata all’Istituto Superiore “Minzoni” di Giugliano perché ospitasse il suo indirizzo alberghiero, rappresenta la più grande opera pubblica realizzata a Qualiano, interamente costruita grazie ai fondi – 5 milioni di euro – della Città Metropolitana di Napoli, ai quali si aggiungono oltre 200mila euro per il sistema di videosorveglianza, sistema antintrusione, illuminazione esterna e rete lan e oltre 300mila per l’acquisto delle cucine ed attrezzature per i laboratori.

loading...