Domani 2 marzo al Carnevale di Saviano, sarà presente Maria Grazia Cucinotta

Il Purgatorio di Dante e Dragon Ball; Jurassic Saviano e Gli Hippy; Il volo nello Spazio fino alla Fabbrica del Carnevale; spaziano dai cartoon alla stretta attualità i dodici carri allegorici che sfileranno sul circuito storico domani, domenica 2 marzo. Si tratta della prima sfilata degli attesi carri allegorici realizzati dalle associazioni pro-carnevale e rappresentano la vera attrazione della kermesse savianese: Rione Sant’Erasmo – Leggende di rinascita: la Fenice, il Guerriero e le Ombre; Punto Radio Saviano O’ Tubbazz – Freedom meglio p-orchi che orchi; Rione Sirico – La fabbrica del carnevale; Comitato Quelli della Notte – Una meraviglia da proteggere e salvare; Rione Cerreto-Aliperti – Inside out; Comitato La Vittoria e W la TV – Apecalisse; Rione Croce – Dragon Ball Z omaggio ad Akira Toriyama; Associazione Prospettive Fressuriello – The Garfield; AGM production e Rione Capocaccia – Purgatorio; Rione Sena – Gli Hippy; Rione Torre – Rione Torre nello spazio e il Gruppo mascherato Giovani Teglia – Jurassic Saviano, la giungla della verità tra predatori e prede.

La prima sfilata è prevista per domenica 2 marzo a partire dalle ore 15.30. Lunedì 3 marzo invece, Enzo Gragnaniello nel “Concerto di Carnevale” preceduto dal Collettivo Artistico Vesuviano. La gran chiusura martedì grasso con la seconda ed ultima sfilata dei carri a partire dalle ore 15.00. Madrina della sfilata sarà l’attrice, produttrice e modella italiana Maria Grazia Cucinotta che sarà celebrata per la sua trentennale carriera dall’associazione Etica per il Territorio, da Eduform, Ciro Sasso ed Erasmus Viaggi. L’attrice siciliana, accompagnata dal Sindaco Simonelli e dal presidente di Etica, Carmine Aliperti, assisterà ala sfilata dal palco delle autorità per poi visitare tutte le altre postazioni lungo il percorso della sfilata.

