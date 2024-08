Domande Pac e Sviluppo Rurale 2024: Scaglione, Associazione Italiana Coltivatori –“garantire anticipi dal 16 ottobre”

1 minuto di lettura

Condividi

Salerno. “Garantire gli anticipi delle domande Pac e Sviluppo Rurale 2024 alle aziende agricole a partire dal 16 ottobre”. È quanto chiede al Governo, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori, Donato Scaglione, circa i fondi Pac e Sviluppo Rurale destinati alle aziende agricole. “La richiesta- spiega Scaglione- arriva dai tecnici CAA AIC poiché dopo il decreto ministeriale del MASAF del 29 luglio e che proroga al 30 agosto la scadenza dell’invio delle domande Pac e Sviluppo Rurale per conto degli agricoltori, i centri sono alle prese con una vera e propria emergenza circa l’inserimento dei dati sul sistema nazionale informatico ovvero la piattaforma SIAN che è in fase di aggiornamento con le nuove normative della programmazione PAC 2023/2027. Una situazione paradossale -aggiunge Scaglione- tanto da mettere a rischio e ritardare il pagamento degli anticipi che dovrebbero essere erogati a partire dal 16. Un ritardo- aggiunge- che potrebbe far slittare i pagamenti degli anticipi ed è quello che AIC auspica non accada”. Poi, la soluzione-“Invitiamo il Governo- chiosa Scaglione- a varare linee di indirizzo con indicazioni chiare, indicando con certezza le date da rispettare per effettuare i pagamenti e le percentuali garantite di pagamento, ovvero il 70% degli importi dovuti, magari prendendo come riferimento base le erogazioni della campagna pregressa proprio per venire incontro alle esigenze dei produttori che stanno già attraversando enormi difficoltà causate dalla siccità e dalla crisi dei prezzi di mercato”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.