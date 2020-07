Dl Semplificazioni, Nappi (Lega): “Su Sud predicano bene ma razzolano male, è ennesimo scippo”

Condividi

“Sul Sud predicano bene ma razzolano male. Nonostante le rassicurazioni del governo sulla ripartizione delle risorse del fondo Sviluppo e Coesione, nel dl Semplificazioni molti di quei soldi saranno a disposizione di “programmi nazionali”. E poichè la Campania è fanalino di coda per capacità di spesa delle risorse stanziate, a causa dell’incompetenza dei suoi amministratori, quei soldi non resteranno nella nostra Regione ma andranno dove si possono spendere subito. L’ennesimo scippo per decine di miliardi destinati al Mezzogiorno usati per altri scopi. Non se ne può più. Quando si tratta di Sud, ad ogni provvedimento una manina aggiunge, corregge, integra. Se almeno avessero il coraggio di metterci la faccia!”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.