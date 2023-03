DL Carburanti, Silvestro (FI): “Con decreto più trasparenza”

Condividi

“Il decreto Carburanti aiuta famiglie e imprese italiane perché contiene norme urgenti e necessarie per rimettere un po’ d’ordine al caos creato da una speculazione sui prezzi che parte dal livello internazionale e che purtroppo si riflette sull’Italia”.

Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, intervenendo in discussione generale sul decreto Carburanti. “Vengono così introdotte disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo, e sanzionatori, del Garante dei prezzi. Dall’introduzione di un meccanismo di aliquota mobile sulle accise, che vengono legate al prezzo del petrolio, a garanzia degli interessi dei consumatori e del bilancio pubblico fino al rifinanziamento del bonus trasporti per i pendolari con un reddito al di sotto dei 20mila euro e che riguarda circa 1 milione e 666mila italiani. Indubbiamente si dovrà intervenire anche su quelle tasse e accise che gravano pesantemente sul prezzo totale dei carburanti. Questo è un aspetto fondamentale e che riguarda uno degli impegni di legislatura presi in campagna elettorale dal centrodestra” ha concluso.