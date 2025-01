Djokovic-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Melbourne è pronta ad accogliere la prima semifinale del tabellone maschile degli Australian Open. Il 24 gennaio le luci, alla Rod Laver Arena, si accenderanno per la sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Il tennista serbo arriva alla semifinale dopo aver battuto nei quarti Carlos Alcaraz, mentre il tedesco, numero due del mondo, ha superato Tommy Paul. La sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev è in programma il 24 gennaio alle 4.30 ora italiana. I due si sono affrontati in dieci precedenti, con Nole che mantiene un netto vantaggio di sette vittorie e soltanto tre sconfitte. Djokovic-Zverev sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. —[email protected] (Web Info)

