Djokovic rinuncia a Roma: non parteciperà agli Internazionali

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Novak Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali d'Italia. Il serbo, ex numero 1 del ranking, ha comunicato pochi minuti fa la sua decisione all'Atp e alla direzione del torneo, nonostante l'iscrizione all'entry list del Masters 1000 italiano. Djokovic aveva già vinto sei volte al Foro Italico. Solo Nadal, con 10 successi sulla terra rossa di Roma, era riuscito a fare meglio.

Djokovic sta vivendo un momento poco felice in campo. Quest'anno ha raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore, ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik. Poi è stato battuto all'esordio a Montecarlo dal cileno Alejandro Tabilo (che l'aveva sorpreso anche l'anno scorso a Roma) e a Madrid da Matteo Arnaldi. Alla fine del match contro l'azzurro, il serbo aveva lanciato qualche interrogativo sul futuro: "Il mio livello di tennis non è ora quello che vorrei. Ultimo match a Madrid? Potrebbe essere, non sono sicuro se tornerò. Magari lo farò non come giocatore, spero di no". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.