Djokovic-Murray, avanti insieme: lo scozzese rimarrà coach fino a Wimbledon

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Andy Murray e Novak Djokovic, avanti insieme. L'ex tennista scozzese continuerà ad allenare il serbo almeno fino a Wimbledon, Slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio. A rivelarlo è stato il 'Times', secondo cui la collaborazione tra i due non terminerà con l'Australian Open, come qualcuno aveva ipotizzato. A Melbourne Djokovic è stato costretto a ritirarsi per infortunio durante la semifinale contro Alexander Zverev e in conferenza stampa si era detto incerto sul continuo del suo rapporto lavorativo con Murray. Nole però aveva anche parlato di "feedback positivi", aggiungendo che "appena possibile ci metteremo seduti intorno a un tavolo e parleremo se continuare a collaborare". Djokovic tornerà in campo la prossima settimana nel torneo Atp 500 di Doha, dove cercherà il centesimo titolo della sua carriera. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.