Djokovic fuori da US Open, chi è Alexei Popyrin: il giustiziere del re

Alexei Popyrin, 25 anni, elimina Novak Djokovic dagli US Open con una vittoria a sorpresa nel terzo turno del torneo. L'australiano di origini russe confeziona la più grande sorpresa dello Slam di New York, si regala un posto negli ottavi di finale e sogna in grande. Popyrin, numero 28 del mondo, sta vivendo il momento migliore della carriera dopo aver conquistato a Montreal, nel Masters 1000 di poche settimane fa, il primo titolo stagionale e il terzo complessivo. 'Pop', come è soprannominato, sta finalmente sfruttando l'enorme talento a disposizione e si avvia alla piena maturazione dopo una lunga attesa. Le qualità dell'airone di quasi 2 metri (1.96), cresciuto in Spagna dove si è trasferito nel 2010, non sono mai state in discussione: ora, l'ammiratore di Juan Martin Del Potro sta trovando anche la continuità ad altissimo livello e i risultati si vedono. Popyrin, protagonista un anno fa della finale di Coppa Davis persa contro l'Italia, nella stagione attuale ha faticato per 6 mesi abbondanti prima di decollare a Montreal, sul cemento che più si addice alle sue caratteristiche. Nel Masters 1000 canadese ha battuto uno dopo l'altro Ben Shelton, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz, Sebastian Korda e, in finale, Andrei Rublev. Cinque vittorie, 4 contro giocatori della top ten: in bacheca un trofeo pesante prima dell'US Open. A New York, per la prima volta stacca il biglietto per gli ottavi di finale di uno Slam e lo fa con un successo memorabile. —[email protected] (Web Info)

