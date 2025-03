Djokovic, clamorosa eliminazione a Indian Wells: “Le cose sono cambiate per me”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il torneo di Indian Wells regala subito sorprese con una vittima illustre. Nel secondo turno del Masters 1000 americano Novak Djokovic viene eliminato da Botic Van de Zandschulp, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. Per il serbo è la terza sconfitta consecutiva (dal 2008 a oggi era accaduto solo in un'altra occasione). Il serbo parte male nel primo set e reagisce bene nel secondo, cedendo però alla distanza contro la freschezza dell'avversario. Djokovic ha commentato la sua sconfitta in conferenza stampa: "Sono deluso per la sconfitta, ma se si guarda tutto da una prospettiva più ampia, ho avuto una carriera incredibile. Essere così costante per così tanti anni, porta ad avere aspettative molto alte. Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate per me. Ho fatto fatica a giocare al livello desiderato. Ogni tanto riesco a fare qualche buon torneo, ma è una sfida continua per me. Nessuno può davvero prepararti a questi momenti. Devi viverli e cercare di affrontarli nel miglior modo possibile". —[email protected] (Web Info)

