Djokovic choc, eliminato al terzo turno US Open: Popyrin vince in 4 set

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Novak Djokovic eliminato a sorpresa dagli US Open nel terzo turno del singolare maschile. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica, viene sconfitto dall'australiano Alexei Popyrin, testa di serie numero 28, che si impone per 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 in 3h19'. Negli ottavi di finale affronterà lo statunitense Frances Tiafoe che vince il derby statunitense con Ben Shelton in 5 set. La testa di serie numero 20 batte il numero 13 del tabellone per 4-6, 7-5, 6-7 (5-7), 6-4, 6-3. Djokovic, trionfatore in 4 edizioni a Flushing Meadows, esce di scena – come lo spagnolo Carlos Alcaraz – e fallisce l'assalto al 25esimo Slam della carriera. Popyrin, alla prima vittoria in 4 confronti diretti con il 37enne di Belgrado, confeziona la più grande sorpresa nel torneo e cancella dalla parte bassa del tabellone il principale candidato alla finale: dall'altro lato del main draw sorride Jannik Sinner, che vede sparire il rivale più temibile.

Popyrin interpreta il primo set con aggressività e cerca di mantenere il pallino del gioco. Sbaglia parecchio (10 errori gratuiti) ma tiene l'iniziativa (10/13 punti conquistati a rete) ed è bravissimo ad approfittare del passaggio a vuoto di Djokovic: il serbo, che non sfrutta nessuna delle 5 palle break a disposizione, si inceppa nel nono game, cede il servizio a zero e vede evaporare il primo set. Popyrin mantiene un livello alto di gioco e diventa ancor più solido al servizio nel secondo set: Djokovic non crea nemmeno una palla break e non ha chance di recupero quando perde il servizio scivolando sotto 2-4. La testa di serie numero 28 archivia il parziale per 6-4 e allunga. Djokovic, come un diesel, finalmente sembra carburare. Il terzo set propone un copione differente, con il serbo capace di sfondare e di scappare sul 3-0 con il primo break della sua giornata. Il servizio del 37enne però è attaccabile e Popyrin ricuce lo strappo (2-3) prima di andare in tilt. Avanti 40-15 nel sesto game, l'australiano incappa in 4 errori di fila – compreso un esiziale doppio fallo – che chiudono di fatto la frazione: Djokovic allunga (4-2) e chiude con un altro break per il 6-2. L'australiano rimane a galla nel complicato avvio di quarto set, annullando subito 2 palle break, e torna ai livelli di inizio match. Nel quinto game, Popyrin mette la freccia con un preziosissimo break (3-2) e nel gioco successivo risale da 15-40 cancellando le due chance create da Djokovic per la risposta immediata. Nole accusa il colpo, si sfalda e subisce un altro break (2-5) che somiglia a una sentenza. L'ex numero 1 del mondo ha un sussulto, strappa il servizo al rivale e riduce il gap. Popyrin ha una seconda chance e la sfrutta: chiude 6-4, il re è sconfitto. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.