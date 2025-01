Djokovic battuto da Opelka, chi è il tennista americano

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Reilly Opelka regala la prima sorpresa del 2025 del tennis. Il 27enne statunitense, numero 293 del ranking Atp, nei quarti di finale del torneo di Brisbane elimina Novak Djokovic. Il 37enne serbo, numero 1 del tabellone, si arrende in 2 set: l'americano vince 7-6 (8-6), 6-3 e in semifinale se la vedrà con Giovanni Mpetshi Perricard. Opelka, numero 17 del mondo del 2022, rialza la testa dopo 2 stagioni condizionate da una valanga di problemi fisici. Nel 2023 non è riuscito a mettere piede in campo. Nella scorsa stagione, ha chiuso con un bilancio di 7 vittorie e 8 sconfitte. Il 2025 può diventare l'anno del riscatto per lo yankee, che in carriera vanta 4 titoli. "Mi sono concentrato solo sui miei colpi", dice Opelka, che ha servito l'83% di prime palle e ha piazzato 21 vincenti. "Se c'è qualcuno che può rispondere, è Djokovic. È il più grande tennista che lo sport abbia mai visto. Quando giochi contro Novak, non hai niente da perdere: non c'è nulla da perdere contro il più grande giocatore di sempre. Quindi giochi senza condizionamenti, si possono correre più rischi", aggiunge. —[email protected] (Web Info)

