Dj Godzi morto in Spagna, pm Roma indaga: sequestrata la salma

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un’indagine e disposto il sequestro della salma di Michele Noschese, il 35enne napoletano noto come dj Godzi, morto nelle prime ore del 19 luglio a Ibiza, dove viveva da anni. I pm capitolini, competenti per i fatti riguardanti cittadini italiani all’estero, puntano a chiarire le cause della morte di Noschese, deceduto in seguito a un intervento della polizia spagnola. Secondo la Guardia Civil, intervenuta a casa del noto deejay, Michele Noschese ha perso la vita per un malore ed era sotto effetto di stupefacenti, come confermato dagli esami tossicologici. Secondo alcuni testimoni, però, gli agenti intervenuti avrebbero malmenato il 35enne, ammanettato mani e piedi e messo a pancia in giù. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la richiesta di intervento dei vicini di casa e una aggressione ad un anziano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

