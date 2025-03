“Diva, l’altra parte di me”: a teatro Ines Rodriguez si muove con perpendicolarità nell’istinto delle donne

2 minuto di lettura

Ci siamo ritrovati tante volte davanti a uno specchio, lo abbiamo guardato con compiacenza nelle stagioni della vita cariche di scintille, oppure con sospetta circospezione quando non ci riconoscevamo nell’immagine che faceva da vestigia e tegumento della nostra anima. Lo abbiamo coperto e illuminato a seconda degli stati interiori. Lo abbiamo considerato amico, e poi nemico, proprio come ci racconta a teatro Tommaso Pezzella, in arte Ines Rosriguez con la sua ‘Diva’, una matrioska di riferimenti artistici, istinti e riflessi di donna celebrata, venerata come soubrette oppure offesa o violentata. Rodriguez è tanto e molto. Contemplando la prima ruga, il primo sorriso, una malinconia sotterrata e ancora la voglia di essere stella che splende e riflette raggi di sguardi ammirati, Ines interpreta la sua Diva del popolo nella giornata che precede l’8 marzo, dedicata a tutte le donne.



Amando Mio della celebre Gilda costruisce il percorso della donna nata dal desiderio artistico di Tommaso Pezzella, che alla femminilità dona profumo e tenerezza. Le dive incantano, seducono ma non smettono mai di lottare con la vulnerabilità. La stessa ambivalenza si palesa nella tenzone di due personaggi in scena, pronti ad incarnare la voluttuosa istintualità del maschile o del femminile, intrisi di forza prevaricatrice. Ma Ines non intende soccombere a nessuna delle due parti: desidera lasciar convivere, come nella vita, i due aspetti che appartengono all’umano, senza restare schiacciata da uno di essi. Neppure rinchiudendoli in un baule che è scrigno di cabaret e vita. In esso la Diva conserva vestiti cangianti, tulle e balze che alla sovrapposizione danno il significato della multi coesistenza dell’io. Il baule accumula e nasconde, poi sotterra. È paradigma di quella conchiglia che svela Venere agli occhi dei soli che sono pronti ad ammirarla, ed ancora della serratura che è pronta gelosamente a rinchiudere la perla che non intende svendersi alla volgare mercificazione dell’io, solo per esibizione di capriccio.



“Diva è il mio sogno realizzato – dichiara Ines Rodriguez – ed è l’acronimo di Donna Icona di Vanitá con Anima”. In un’ora e mezzo di spettacolo Ines riempie la scena di vita a colori, per educarci ad accantonare il rimpianto e a dare spazio al sogno senza fine. Diva, abbraccio delle due anime di Ines e Tommaso insieme, sconfigge lo strenuo Sisifo interiore in perenne lotta con se stesso. Rivendica la libertà di fluttuare nel mondo come in un teatro, cantando una giornata col passo da soubrette, facendo la “mossa” per rispondere con determinazione ai calci dell’esistenza. Si inventa e reinventa anche in nome di quelle donne costrette ad umiliarsi per sopravvivere nella speranza di poter realizzare un giorno, un sogno serbato in un cassetto.



Lo spettacolo è dedicato a tutte le scintille femminili che scoccano nella galassia rosa: alle madri che hanno cresciuto da sole i figli, alle attrici, alle prostitute, alle donne abusate o violentate, e a tutte le sognatrici, piccole o grandi, nascoste in ognuna di noi.

L’attrito diventa in Diva una forza che si oppone al movimento relativo tra due superfici a contatto e Ines Rodriguez si muove in perpendicolarità sull’ ascissa e sull’ordinata della personalità di ogni donna, danzando il tango dell’intensità.

