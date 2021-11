Distacchi e comandi in Consiglio regionale della Campania

Condividi

Distacchi e comandi in Consiglio regionale, Oliviero convoca l’ufficio di presidenza. Il Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, ha convocato per martedì 30 novembre un ufficio di presidenza allargato ai capigruppo consiliari: “Sulla scorta della richiesta formulata dai Gruppi consiliari Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, si ravvisa l’opportunità di convocare per martedì 30/11/2021, alle ore 9.30, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, allargato alla partecipazione dei Capigruppo Consiliari, per un’ulteriore riflessione sulla disciplina applicabile dei distacchi e comandi presso i Gruppi medesimi, approvata all’unanimità nell’Ufficio di Presidenza del 19 novembre scorso – dichiara il Presidente Oliviero – Il tutto nel rispetto della più generale autonomia organizzativa dei Gruppi di cui all’art. 19 del Regolamento interno”.