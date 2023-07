Dispersione scolastica a Salerno, incontro in prefettura per contrastare il fenomeno

Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, hanno presieduto oggi in prefettura una riunione sul tema della dispersione scolastica.

Il fenomeno – spiega una nota della prefettura – nell’ultimo periodo ha fatto registrare dati in crescita, in trend con il resto del Paese, anche per effetto degli strascichi dovuti alla pandemia da Covid-19. In particolare, su un totale di circa 90.000 alunni iscritti alla scuola dell’obbligo per l’anno scolastico in corso, a fine anno sono arrivate circa 400 segnalazioni di inadempienza a fronte delle 127 dell’anno precedente.

All’incontro hanno partecipato i sindaci di numerosi comuni della provincia, i quali hanno assicurato massima collaborazione per mettere a punto un sistema efficace di monitoraggio e di contrasto del fenomeno, considerato un sintomo importante di disagio e disadattamento dei giovani che può condurre a fenomeni di rischio, marginalità e devianza.

All’esito dell’incontro, il prefetto ha sottolineato l’importanza di dare alle giovani generazioni un segnale forte di presenza delle istituzioni e della loro azione congiunta per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. «Dobbiamo fare di più, come comunità, come singoli, come istituzioni, per restituire opportunità di vita, di conoscenza e di lavoro ai ragazzi che rischiano di ritrovarsi ad affrontare il domani a mani nude», il commento del titolare della prefettura.