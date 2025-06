Disastro nucleare iraniano? Lo dobbiamo a Obama. Ma in Italia è sempre colpa di Trump

2 minuto di lettura

L’Iran è sull’orlo del baratro, dopo un attacco che potrebbe aver colpito i suoi siti nucleari. Secondo indiscrezioni, l’uranio già arricchito non sarebbe stato rimosso in tempo. Un dettaglio decisivo, che cambia completamente la valutazione dell’operazione. Ma mentre la comunità internazionale osserva con attenzione, in Italia si continua a vivere in un mondo alla rovescia.

Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, non usa mezzi termini:

“Il disastro atomico dell’Iran si deve a Obama. E al trattato senza senso che firmarono gli USA. Ma ovviamente per i nostri intellettuali filo islamici è colpa di Mussolini, Trump e degli eroi di Hogan.”

Parole dure, che trovano eco in una realtà capovolta: quella in cui la sinistra italiana scende in piazza non per difendere la libertà, ma per legittimare le posizioni di un regime islamico integralista.

“L’Italia è un Paese alla rovescia: la sinistra scende in piazza per Khamenei e si boicottano i prodotti israeliani,” continua Cerno.

A rincarare la dose è Germano Dottori, esperto di geopolitica e consigliere di Limes, che sottolinea un aspetto passato sotto silenzio:

“Secondo gli Stati Uniti, l’uranio già arricchito dall’Iran non sarebbe stato trasportato via e si troverebbe in uno dei siti distrutti. Se confermato, la valutazione dell’operazione cambia decisamente.”

Non si tratta più di un semplice sabotaggio: sarebbe un colpo al cuore del programma nucleare iraniano. Ma da noi, in Italia, il dibattito si ferma alla superficie. Si grida “pace” mentre si incita alla guerra. È Gerardo Verolino, giornalista, a smascherare l’ipocrisia delle piazze arcobaleno:

“Ma quale presidio contro la guerra! Si tratta solo dell’ennesima manifestazione nella quale si chiede che, la guerra contro Israele, da parte di una dittatura islamica, continui, fino alla vittoria finale: cioè fino alla cacciata dell’ultimo ebreo (“Israele dal fiume al mare”) dal Medio-Oriente.”

Verolino punta il dito contro l’uso distorto del linguaggio, che trasforma i promotori dell’odio in presunti paladini della pace:

“Smettiamola con l’uso di questo linguaggio ipocrita! I manifestanti, con la kefiah e la bandiera arcobaleno, sono tutto meno che pacifisti; sono i veri guerrafondai che soffiano sul fuoco dell’odio antiebraico.”

La grande rimozione collettiva

Nel dibattito pubblico italiano si evita accuratamente di ricordare che il trattato con l’Iran, voluto da Obama e sostenuto dalla diplomazia europea, ha dato carta bianca a Teheran per proseguire indisturbata nella corsa all’atomica. Un trattato pieno di buchi, aggirato sistematicamente. E chi prova a ricordarlo, viene tacciato di “guerrafondaio”.

Così mentre Israele prova a difendersi da chi sogna la sua cancellazione, l’Occidente, e in particolare l’intellighenzia italiana , si dedica a proteste contro lo Stato ebraico, inneggiando (consapevolmente o meno) a slogan di distruzione.

Obama ha consegnato le chiavi del nucleare a un regime che giustizia oppositori, impicca gay e opprime le donne. Ma in Italia, per molti, il vero problema resta… Trump. O Mussolini.

