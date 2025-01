Disastro aereo in Sudcorea, Seul invia scatole nere in Usa

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Corea del Sud invierà negli Stati Uniti una delle scatole nere del Boeing 737-800 che è precipitato tre giorni fa a Muan, uccidendo 179 dei 181 passeggeri. Lo ha riferito il viceministro responsabile dell'aviazione, Joo Jong-wan. Poiché era impossibile estrarre le informazioni contenute "nel registratore di volo danneggiato sul suolo sudcoreano, è stato deciso oggi di trasportarlo negli Stati Uniti per analizzarlo in collaborazione" con gli investigatori americani, ha spiegato Joo durante un briefing. La Corea del Sud ha quindi annunciato che le ispezioni in corso sui Boeing 737-800 operati dalle compagnie aeree sudcoreane si stanno concentrando "principalmente" sul carrello d'atterraggio, che nel caso del volo precipitato "non si è aperto correttamente", ha dichiarato il direttore generale responsabile della politica di sicurezza aerea, Yoo Kyeong-soo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.