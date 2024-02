Condividi

Antonella TARANTINO, Laura COCCIA, Carla MARINELLI della Associazione DisabilmenteMamme, in occasione dell’8 marzo intendono accendere i riflettori sulle donne con disabilità affinché nessuna resti indietro.

Al Centro Paraplegici di Ostia presenteranno il loro libro con l’intento di sensibilizzare le Istituzioni locali sulla necessità di politiche specifiche per il sostegno alle madri con disabilità, perché la disabilità e la maternità non siano più mondi inavvicinabili e incompatibili.

Saranno presenti all’evento: Dott.ssa Francesca Milito – Direttore Generale ASL Roma 3; Dott.ssa Daniela Sgroi – Direttore Sanitario ASL Roma 3; Dott.ssa Denise Lancia – Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Municipio X; Dott. Giovanni Zannola – Presidente III Commissione Mobilità Roma Capitale. Membro comm.ne Servizi Sociali – Ambiente – Statuto, Innovazione – Giubileo 2025; Dott.ssa Cristina Spandonaro – Direttore f.f. UOC Riabilitazione e Centro Spinale CPO ASL Roma; Dott.ssa Loredana Gigli – Dirigente Professioni della Riabilitazione ASL Roma 3; Dott.ssa Domenica Taruscio – già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare Istituto Superiore di Sanità Coordinatrice Comitato Medico Scientifico.

L’Associazione Disabilmentemamme APS nasce nel 2019 come una rete di amicizie e solidarietà, da un senso di smarrimento, vuoto e solitudine. “Con il tempo -raccontano le fondatrici -, il nostro gruppo è cresciuto, diventando più serio e maturo, e permettendoci di portare a nuovi livelli quella che era solo una comune di crescita e confronto. Dopo qualche rapida riunione, avevamo intrapreso la strada che ci avrebbe portati a creare qualcosa di straordinario. E così è stato naturale decidere di trasformare il gruppo di persone di tutta Italia che condividevano le loro esperienze comuni di mamme con disabilità in una Associazione Nazionale di mamme e non solo!! Siamo donne, uomini accomunati dalla volontà di contribuire alla indipendenza di tutti.

“Tienimi per mano”, fantastiche donne che tramite le loro storie, i loro sogni e le loro speranze vi prenderanno per mano per raccontarvi non una favola, ma tanta Vita, quella vera, quella fatta di nuvole e arcobaleni, ma anche tempeste e montagne russe.

Tante testimonianze, tanti contributi di diversi professionisti della salute della donna, della mente ma anche del corpo, della riabilitazione e della famiglia. Questo libro nasce con la volontà di sottolineare una volta di più, portando l’esperienza di tante donne e mamme disabili, che “disabilità” e “maternità” possono essere un binomio possibile. Siamo mamme, semplicemente mamme, anzi di più, siamo disabilmentemamme”.