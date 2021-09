Direttore sanitario reggente dell’ospedale Melorio di Santa Maria C.V., le congratulazioni di Zannini al medico Rota

Condividi

“Orgoglio per la città di Mondragone, saprà sicuramente fare bene grazie alla sua professionalità e riconosciuta competenza”.

“La nomina del medico Giuseppe Rota alla direzione sanitaria dell’Ospedale Civile “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere, è un’ottima notizia per la sanità sammaritana e, più in generale, casertana perché si tratta di un professionista serio, preparato e da sempre impegnato in prima linea e quotidianamente nella cura dei propri pazienti”.

Lo dichiara Giovanni Zannini, Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania.

“Scelta migliore non poteva essere compiuta dal Direttore Generale dell’Asl Caserta, Ferdinando Russo, nella individuazione del reggente della direzione sanitaria dell’importante nosocomio sammaritano; del resto, il medico Rota rappresenta un vanto per l’intera comunità di Mondragone e sono sicuro che il territorio ed i suoi livelli assistenziali non potranno che beneficiare della sua professionalità e competenza, come da tutti e da tempo riconosciuto”, conclude il consigliere regionale Zannini (De Luca Presidente) che poi saluta il Direttore Sanitario uscente:

“A Diego Colaccio va il grazie dell’intera comunità di Terra di Lavoro per il servizio reso nel corso della lunga e brillante carriera, con l’augurio di godersi d’ora in poi la meritata pensione”.

loading...