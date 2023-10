Direttiva macchine europea: quali macchinari devono rispettarla?

Condividi

Con il mondo del lavoro ad essere cambiato in maniera tanto profonda negli ultimi anni, le aziende – a prescindere dal loro settore di riferimento, hanno affrontato dei notevoli cambiamenti. Al giorno d’oggi, infatti, con l’avvento della digitalizzazione, le company sono esposte ad una serie di processi innovativi molto ampia. Tutto questo, rappresenta anche una conseguenza diretta del cambio delle esigenze da parte dei consumatori, in cerca di servizi e prodotti di qualità nel minor tempo di consegna possibile. Questo discorso può essere amplificato se si osserva il settore industriale.

In questo specifico ambito, infatti, si è assistito ad un cambiamento repentino dei processi di produzione, dovuto all’implementazione di quest’ultima e alla massimizzazione delle performance in azienda. Con l’ampliamento del parco macchine e con una sempre maggiore disponibilità in termini tecnologici, anche le normative di riferimento hanno subito trasformazioni repentine. Sebbene ancora oggi la Direttiva definisca le linee guida da seguire in merito alla realizzazione dei macchinari, chi opera nel settore farebbe bene ad aggiornarsi circa le novità introdotte dal regolamento macchine 2023/1230 (che l’Ingegnere Claudio Delaini, tra gli esperti più autorevoli in materia, sintetizza nel suo sito) dato che – una volta entrate in vigore – andranno a sostituire quelle attuali.

Quando si parla di direttiva macchine si fa riferimento all’insieme di leggi e normative con le quali si regolamenta l’immissione nel mercato e la messa in servizio di determinati prodotti e macchinari nel loro campo di applicazione. La direttiva macchine ha come obiettivo principale quello di garantire una circolazione libera di prodotti di qualità trattati all’interno dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, armonizzando i processi tecnici allo scopo di tutelare consumatori e lavoratori.

Fanno riferimento alla direttiva macchine molteplici dispositivi e sistemi. Tra questi, citiamo:

Macchine e quasi-macchine

Elementi di sicurezza

Attrezzatura intercambiabile

Accessori di sollevamento

Catene, funi e cinghie

Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

L’impatto delle normative sui produttori

Come già precedentemente accennato, la normativa macchine ha come scopo quello di salvaguardare la sicurezza e la salute delle persone che adoperano i macchinari nel quotidiano e, al contempo, di garantire una circolazione fluida dei beni nei Paesi dell’Unione Europea raggiungendo standard qualitativi adeguati. Appare chiaro, dunque, che le normative di riferimento abbiano un impatto importante sulle industrie che sono tenute a investire in macchinari, sistemi e dispositivi che siano in armonia con la direttiva – tenendo conto anche della sua più recente iterazione all’interno della quale vengono menzionate tecnologie innovative come l’Intelligenza Artificiale – in modo da poter fornire alla catena di distribuzione e ai consumatori finali dei prodotti sicuri e di qualità.

Che effetto ha la normativa macchine sui consumatori?

La normativa macchine ha un impatto significativo anche sui consumatori, essendo progettata allo scopo di garantire la sicurezza e la qualità delle macchine e, di conseguenza, anche dei prodotti resi disponibili sul mercato e destinati al consumo di massa.

La normativa sulle macchine stabilisce standard di sicurezza che i produttori devono assolutamente rispettare. I consumatori possono, quindi, avere una maggiore fiducia nei prodotti che acquistano, soprattutto visto che devono arrecare la marcatura CE per una questione di convenzione internazionale e per garantire l’affidabilità per la salute e la sicurezza dei consumatori. La normativa macchine, inoltre, serve a definire anche i requisiti minimi che i prodotti devono rispettare, in modo da salvaguardare il consumatore anche dopo l’acquisto, con prodotti durevoli e che rispettino le aspettative di utilizzo. In linea generale, risulta facile affermare che la direttiva macchine sia un insieme di leggi necessario per proteggere i consumatori e offrire loro prodotti che rispettino determinati standard in termini qualitativi. È importante, inoltre, che i produttori siano consapevoli di tali normative e che le rispettino in filiera.