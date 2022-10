DIOMIRA – “LUNGOMARE PARANOIA” | E’ uscito il secondo singolo della cantautrice Fiorentina

Condividi

E’ disponibile nei principali digital store “Lungomare Paranoia”, il secondo singolo di Diomira, giovanissima cantautrice di Firenze.

La traccia è prodotta da Pio Stefanini e Zic per l’etichetta Mononoke, distribuita ADA Music Italy.

Diomira: “Lungomare/Paranoia” parla della consapevolezza di sbagliare senza pensare alle conseguenze, decidere di commettere un errore, per poi scoprire che chiedere scusa e tornare indietro non è facile come sembra. Cosa rimane? la nostalgia di quello che c’era e un sacco di domande.

Visual video: https://youtu.be/p1mX7rr9DuA

Biografia

Caterina, in arte Diomira, nasce a Firenze il 18 maggio 2004. Grazie alla sua famiglia cresce in un ambiente aperto vedendo tante realtà differenti, rendendo lei stessa un mix di tante cose diverse che si contraddicono un po’ a vicenda. La musica è parte centrale della sua vita sin da subito ed inizia a conoscere la sua voce frequentando il coro da bambina. Ha continuato a coltivare la passione per il canto finché un giorno ha scoperto che il disordine apocalittico di camera sua aveva uno scopo, ispirarla a scrivere canzoni. Attualmente studia al liceo linguistico internazionale. Scrive da sola nella sua camera della sua vita con un computer e una loop station.

Instagram: https://www.instagram.com/d.i.o.m.i.r.a/

Digital store: https://ada.lnk.to/lungomareparanoia