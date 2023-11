D’intimità e Refrattareità della coreografa partenopea Nicoletta Severino

Condividi

D’INTIMITÀ E REFRATTARIETÀ

Sabato 2 Dicembre, ore 21.00

Teatro Ateneo, Casoria (NA)

Coreografie e regia: Nicoletta Severino

Interpreti: Francesca Papa, Nicoletta Severino, Valeria Esposito

Produzione Attitude

Musica: Pink Floyd, Olafur Arnalds, Nick Cave, Ludovico Einaudi, Damien Rice, Brain Eno, Simon & Garfunkel

Durata: 30 minuti

La pièce intende farsi esperienza di trascendimento, possibilità di dare visibilità all’invisibile, di uscire fuori di sé e dirigersi verso l’altro, nel tentativo di rispondere ad una necessità tipicamente umana: indagare se stessi ed il proprio essere nel mondo, la propria urgenza di esistere, di comprendere la propria corporeità e di recuperare il senso della propria umanità che sembra trovare risposta solo nello sguardo dell’altro, nel riconoscimento. L’altro in scena e l’altro spettatore sono entrambi protagonisti perché accomunati dalla medesima struttura fisica ed emotiva e dal medesimo destino. La scena si allarga allo spazio non scenico, quello reale, della vita, con l’intento di pervenire ad una comunicazione emotiva profonda con il pubblico. I corpi in scena, nel raccontare di loro stessi, raccontano degli altri e di quella perenne aspirazione al contatto ed al riconoscimento.