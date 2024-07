Dimissioni di Toti, gesto di viltà politica

1 minuto di lettura

Giovanni Toti ha dato le dimissioni dall’incarico di governatore della Liguria.

“Quello che è successo a Toti e’ una vergogna da paese autoritario di fatto i magistrati gli hanno detto per iscritto o ti dimetti o rimani agli arresti, con la sinistra che li ha politicamente assecondati. Non gli è importato nulla che esiste il principio fondamentale che siamo tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, per loro siamo tutti delinquenti fino a prova del contrario così quei magistrati così la sinistra Pd e grillini con cui qualcuno vorrebbe creare un campo largo alternativo alla destra. Con questi qua sarete tutti in libertà vigilata e la ruota gira e può toccare a tutti. Aggiungo un Governatore che, a detta di tutti, ha lavorato molto bene, e che aveva vinto con il 53% dei voti, viene destituito in modo sovversivo, questa è la fine della democrazia. Voi continuate a pubblicare le foto di Salvini con Putin, poi avete il putinismo in casa quello reale, quello che condiziona le vostre vite e si veste con la toga: sveglia!” Enzo Raisi, già parlamentare della Repubblica

“Le dimissioni di Toti dalla presidenza della regione Liguria sono un gesto di viltà politica e umana, verosimilmente frutto di una gestione difensiva rinunciataria e succube della Procura. Toti, dimettendosi su evidente pressione dei suoi avvocati, peraltro incapaci di una strategia difensiva efficace e incisiva (non volendo nemmeno pensare a un appiattimento connivente sulle elucubrazioni dell”Accusa),ha definitivamente consegnato la Politica e, quindi, la stessa democrazia elettorale nelle mani della magistratura.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

Tutto questo rientra nel processo della politica. Un rinnovamento è d’obbligo e non ammette il giustizialismo d’accatto.

La Schlein è felice per le dimissioni di Toti, perché a Sinistra il garantismo vale solo per la Salis e compagni. E questo, oggi nel nostro Paese, è un problema veramente serio. È inutile analizzare in modo astratto la situazione se non si è pronti ad invertire la rotta.

