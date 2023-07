‘Dignità autonome di prostituzione’, carovana e distillati d’arte per soggiogare lo spettatore al teatro

Condividi

È un prostribolo che baratta piacere ed arriva ai sensi delle tre sfaccettature di un uomo: la mente, il cuore e l’anima.

Dignità autonome di prostituzione, baratta dopo 15 anni, il tempo dell’individuo con l’occasione del teatro e lo fa tramutandolo in dollari di carta con cui lo spettatore compra il suo artista, lo sceglie e fa suo, impadronendosi dell’esperienza, degli sguardi, degli alterchi tonali della voce, che contornano una performance, frutto di una trattativa.

Il pubblico diventa mecenate, lenone e cliente al contempo, in un gioco accattivante che stimola il piacere ludico dello spettatore, rendendolo avido di storie che attingono argomentazione dalla vita e dai suoi massimi sistemi, rovistando nel cilindro del sempre detto, ma tanto taciuto.

Luciano Melchionna è il carovaniere esperto di 45 artisti formatisi sulle tavole del palcoscenico, quali belve fameliche di comunicare al pubblico l’istinto del narrare attraverso la musica e la recitazione.

Civiltà, legami e bordello sono le tre parole d’ordine del grande evento con cui oramai i napoletani hanno familiarizzato, riunendosi nella piazza del castello collinare della città, per abbeverarsi avidi di una cultura silenziosa che striscia nel sottosuolo delle nostre vite, pur avendo l’urgenza di esplodere per creare una nuova era dell’Acquario, fatta di rotazione degli ideali in positivo, di una fluidità attendibile per la coerenza del suo pensiero solidale e democratico.

I distillati d’arte dello spettacolo prodotto da Ente Teatro Cronaca, Fondazione Teatro Napoli e Teatro Bellini, arrivano a soggiogare il pubblico al teatro. C’è un sottile esoterismo in ogni personaggio che lo spettatore incontra in questa singolare esperienza, tanto da stabilire ed abbattere contemporaneamente i confini di ogni aspettativa individuale, con la globale seduttività dell’arte, incarnata da attori che si trasformano in cantastorie, giocolieri, cantanti ed interpreti di accenti ed istinti differenti, pronti a nascere e rinascere con ogni performer con cui si interagisce.

Benchè il ritmo dello spettacolo sia collaudato e veloce, nella vorticosità del valido sistema teatrale firmato Melchionna e Cianchini,