Digitalizzazione. Nicastri (Aidr): tre punti per sostenere il Paese e aiutare la ripresa

Condividi

Tra le parole che hanno segnato il 2020, il termine digitalizzazione compare nell’elenco dell’azioni intraprese nel pubblico e nel privato, come risposta alla pandemia. Nel giro di pochissimi mesi, il bacino di fruitori di nuove tecnologie è cresciuto repentinamente. Dallo smart working, al sistema dei pagamenti elettronici, passando per la telemedicina, fino alla didattica e alla giustizia a distanza. “La digitalizzazione cavalcata sull’onda dell’emergenza, porta con sé tantissime questioni, in primis quella legata alla formazione. In questi mesi i divari esistenti sono stati evidenziati dall’emergenza Covid19.” Così Mauro Nicastri, aprendo i lavori dell’assemblea dei soci Aidr. “Seguendo lo spirito che da anni caratterizza la nostra associazione, siamo chiamati tutti ad un impegno ancora più incisivo e capillare nella promozione della cultura digitale – ha proseguito il presidente dell’associazione. In questa direzione nel 2021 Aidr metterà al servizio dei cittadini, imprese ed enti, le proprie competenze e professionalità, con tre nuove iniziative.

Gruppo di lavoro Recovery Fund : il team di esperti, scelti all’interno della associazione Aidr e formati da professionisti del settore pubblico e privato, offrirà competenze e conoscenze per tutti coloro che vorranno accedere al contributo previsto dalla programmazione approvata dal Governo. Un sostegno concreto per le imprese che vogliono puntare sul processo di digitalizzazione, in un momento importante per la ripresa economica del nostro Paese.

: il team di esperti, scelti all’interno della associazione Aidr e formati da professionisti del settore pubblico e privato, offrirà competenze e conoscenze per tutti coloro che vorranno accedere al contributo previsto dalla programmazione approvata dal Governo. Un sostegno concreto per le imprese che vogliono puntare sul processo di digitalizzazione, in un momento importante per la ripresa economica del nostro Paese. Rubrica Alfabetizzazione digitale : destinata ad un pubblico ampio e trasversale, avrà lo scopo di accompagnare, con un linguaggio semplice e chiaro, gli utenti nel percorso di conoscenza e utilizzo dei sistemi digitali. Saranno i membri dell’associazione a spiegare passo passo con dei piccoli video, ospitati sulla piattaforma Aidr, come fare per usare: i pagamenti elettronici, Pago Pa, Spid, Carta Giovani e tanto altro ancora.

: destinata ad un pubblico ampio e trasversale, avrà lo scopo di accompagnare, con un linguaggio semplice e chiaro, gli utenti nel percorso di conoscenza e utilizzo dei sistemi digitali. Saranno i membri dell’associazione a spiegare passo passo con dei piccoli video, ospitati sulla piattaforma Aidr, come fare per usare: i pagamenti elettronici, Pago Pa, Spid, Carta Giovani e tanto altro ancora. Digitale Italia, un format web ospitato sulla piattaforma Aidr. Una piazza virtuale in cui si discuteranno i grandi temi legati alla digitalizzazione, con un approccio concreto alla soluzione dei problemi, nello spirito di un confronto costruttivo tra le parti. Digitale Italia, vuole essere un punto di incontro per chi vuole intraprendere il percorso della digitalizzazione, ma ha bisogno di un confronto, chi vuole crescere, chi vuole condividere la propria esperienza.

“Siamo davvero entusiasti dei nuovi progetti Aidr, ha sottolineato nel corso dell’assemblea dei soci il presidente di Aidr Mauro Nicastri. Anche dalla riunione di questa sera è emersa la grandissima partecipazione, seppur a distanza. Voglio ringraziare tutti gli iscritti, per lo spirito di servizio con il quale anche in questi mesi difficili, hanno portato avanti le iniziative dell’associazione. I tre progetti del 2021, sono indicativi di quanto sia forte in ognuno di noi, il desiderio di promuovere la cultura digitale nel nostro Paese, perché crediamo che la conoscenza e l’uso corretto dei nuovi sistemi legati al web, possano rappresentare una occasione di crescita, non solo economica, ma anche culturale della nostra società.”

loading...