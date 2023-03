Digitale, istituzioni Ue nel Metaverso: successo per primo incontro territoriale Aidr

Condividi

Evento oganizzato a Roma nell’ambito della kermesse “St. Patrick’s Weekend”

Mauro Nicastri: abbiamo coiniugato la nuova tecnologia ai temi della promozione della partecipazione della vita comunitaria

oazionale promosso dall’associazione Aidr (www.aidr.it) sull’Europa nel Metaverso, che si è tenut a Roma in occasione del St. Patrick’s Weekend 2023, kermesse enogastronoma promossa da Tivoli

Roma 20 marzo – Boom di visitatori per il primo incontro territoriale n Onlus. I visitatori hanno potuto vivere un’esperienza immersiva con la realtà virtuale e aumentata, testando le potenzialità del Metaverso, grazie al supporto del partner tecnologico Nomea.

Un viaggio nell’ultima frontiera della tecnologia digitale, che consente di abbattere i confini fisici reali, creando nuove possibilità di connessione tra le persone. “Crediamo da sempre che il digitale sia uno strumento di unione – sottolinea in una nota il presidente dell’Associazione italia digital revolution, Mauro Nicastri -. Per questo abbiamo pensato di coniugare la nuova tecnologia ai temi della promozione della partecipazione della vita comunitaria. A tale scopo abbiamo invitato i nostri ospiti a visitare con il Metaverso i luoghi dell’Unione europea. Da Roma, di fatto, hanno viaggiato verso Strasburgo, entrando nel Parlamento europeo”.

L’iniziativa sul territorio, in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, si inserisce nell’ambito del programma “2023 Anno europeo delle competenze” e proseguirà nelle prossime settimane in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi – dichiara al canto suo il fondatore di Tivoli Onlus, Riccado Luciani – di aver avuto come partner dell’evento l’associazione Aidr. Il successo di questa edizione è la dimostrazione che tradizione e innovazione possono convivere e che le nuove tecnologie possono creare occasione di sviluppo e unione tra le persone”.