Digitale: Fondazione Grins lancia Amelia, ecosistema di dati e ricerca a servizio delle imprese

La Fondazione Grins presenta Amelia, una piattaforma digitale nata nell’ambito del Pnrr per trasformare i dati e la ricerca scientifica in uno strumento operativo a supporto delle decisioni pubbliche e private, superando così la frammentazione informativa che limita l’efficacia delle politiche e delle strategie economiche. All’aggregazione, gestione e analisi dei dati, la piattaforma integra servizi avanzati quali modelli predittivi, intelligenza artificiale e tutela della privacy. L’obiettivo ultimo è il rafforzamento della qualità delle decisioni in ambiti chiave come politiche pubbliche, transizione energetica, sostenibilità e coesione territoriale.

