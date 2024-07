Digitale e Made in Italy: la Fondazione Aidr si congratula con l’imprenditore Gianluca Bottone per la sua recente nomina a presidente nazionale della Federazione Nazionale Favoristi di Confimprenditori

1 minuto di lettura

Zenardi (presidente Aidr): sperimentare l’Intelligenza Artificiale a supporto delle imprese attraverso la Fondazione Ai4Industry

Roma, 8 luglio – Gianluca Bottone, imprenditore-stilista di Orsomarso, un comune di circa 1200 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria, facente parte del parco nazionale del Pollino, guida con successo l’azienda fondata dal padre Emo nel 1976. L’azienda, che oggi dà lavoro a più trenta persone, è nota per le sue creazioni di alta qualità, in particolare le camicie, indossate da personalità di spicco del mondo istituzionale, delle libere professioni e dei media. Dietro ogni capo c’è la forza di un’azienda che, con un approccio ancora artigianale, produce camicie di qualità rigorosamente Made in Italy.

“L’imprenditore Gianluca Bottone ha sempre creduto nella missione dell’Aidr – ha dichiarato Vittorio Zenardi, presidente Fondazione Aidr – seguendo con attenzione e passione le nostre iniziative volte alla diffusione e promozione della cultura e dell’economia digitale. Ha partecipato attivamente a diverse delle nostre attività, dimostrando un impegno e un’attenzione particolare alla rivoluzione digitale, anche nel suo settore”.

Subito dopo la sua nomina a presidente nazionale della FNF, Gianluca Bottone è stato ricevuto dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, che aveva vistato la sua azienda il 4 giugno scorso. Riteniamo che questa sua prima iniziativa rappresenti la determinazione e la forza d’animo di un imprenditore che sta apportando un contributo significativo nel campo della moda e del Made in Italy.

La Fondazione Aidr esprime i migliori auguri a Gianluca Bottone per questo nuovo incarico, sicuri che saprà portare avanti con successo e dedizione i valori del Made in Italy e della tradizione artigianale italiana.

