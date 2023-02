Digitale. Aidr: bene la nomina di esperti della task force del governo

Condividi

Un team di otto esperti affiancherà il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti.

Roma, 24 febbraio – Primo incontro del comitato di otto esperti che affiancherà il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, nell’elaborazione di proposte per le politiche sul digitale del governo Meloni. Il team – sottolinea in una nota l’associazione Aidr – composto da professionisti di comprovata esperienza in materia di innovazione tecnologica, è guidato dal professor Donato Limone, direttore della Scuola nazionale di amministrazione digitale della Sapienza di Roma, con il quale la nostra associazione ha stretto diverse collaborazioni nel corso degli anni. Della task force digitale, fanno parte inoltre: Silvia Carosini, avvocata ed esperta di legislazione internazionale; Enzo Chilelli, già direttore di Federsanità e docente di sanità digitale presso la Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale; Roberta Lignola, già consulente dell’ex ministro Vittorio Colao, in materia di digitale; l’avvocato Andrea Lisi, esperto di privacy e presidente dell’Associazione nazionale degli operatori e responsabili della conservazione dei contenuti digitali (Anorc), con il quale l’associazione Aidr ha collaborato in passato; Giovanni Manca, ingegnere ed esperto di gestione documentale; l’avvocato Enzo Morelli; Gianni Penzo Doria, docente ed esperto di gestione documentale. “Ai componenti del Comitato – sottolinea in una nota Aidr auguriamo un proficuo lavoro in direzione dell’attuazione degli obiettivi di transizione digitale della pubblica amministrazione.”