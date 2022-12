Digital News. Aidr consegna riconoscimento alla giornalista Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore Tg2 Rai

Condividi

Nicastri (Aidr): riconoscimento all’azione svolta dalla giornalista alle numerose iniziative di Aidr, oggi la cerimonia a Roma di consegna del Premio Digital News

Roma, 14 dicembre 2022 – Consegnato al vicedirettore del Tg2 Rai, Maria Antonietta Spadorcia un riconoscimento per l’azione svolta nelle numerose iniziative di Aidr. La consegna del riconoscimento anticipa la cerimonia del Premio Digital News, l’edizione 2022 che si svolgerà oggi 14 dicembre a Roma, a partire dalle ore 18.30 nel nuovo spazio multimediale e interattivo di Europe Experience – intitolato alla memoria di David Sassoli – in piazza Venezia 6. “Abbiamo voluto dedicare una targa speciale alla giornalista e amica Maria Antonietta Spadorcia – sottolinea in una nota il presidente di Aidr, Mauro Nicastri, un riconoscimento alla sua azione di sostegno alle numerose iniziative promosse nel corso degli anni dalla nostra associazione per la promozione della cultura digitale.” Sarà la Spardorcia a condurre oggi la cerimonia di premiazione, promossa da Aidr in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europa e rivolto a giornalisti, comunicatori e manager della comunicazione che abbiano saputo coniugare esperienza, accessibilità e innovazione. A consegnare i riconoscimenti, tra gli altri, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, gli onorevoli Luca Sbardella, Debora Bergamini, Chiara Colosimo, Giovani Donzelli, Maria Stella Gelmini, Francesco Maria Rubano e il Sen. Fausto Orsomarso. Prevista la presenza del ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini.

I vincitori dell’edizione 2022 del Premio Digital News sono: Veronica Gentili, giornalista e conduttrice televisiva “Mediaset”; Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva “LA7”; Alessandro De Angelis, vicedirettore “Huffington Post”; Vincenzo La Manna, vicedirettore “Askanews”; Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista “Limes”; Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica; Salvatore Dama, giornalista e scrittore; Tommaso Labate, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico; Federico Palmaroli, fondatore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”.

Premio Speciale “Digital News” dedicato ai manager della comunicazione: Andrea Delogu, Vicedirettore Generale Informazione del Gruppo Mediaset; Fabrizio Dell’Orefice, Direttore affari istituzionali di Ferrovie dello Stato; Nunzia De Girolamo, manager della comunicazione; Gianluca Petrillo, Direttore delle relazioni esterne di Deliveroo; Pierpaolo Cito, Direttore rapporti con i consumatori e le associazioni di Poste Italiane; Paolo Tedeschi, Head of Communications, Corporate Marketing & Sustainability di Canon. Infine, per il Premio “Digital News Giovani: Giacomo Baiocchi, digital leader Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Luigi Gallo, digital artist e Massimo Iaquinangelo, direttore responsabile Istituzioni24.