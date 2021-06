Digital Health: come sta cambiando il mondo della salute Ai mercoled’ del Palazzo Innovazione Gerry Chille’, Healthware Group – Mercoledì 9 Giugno, Ore 17, Diretta Live

Condividi

Salerno, 08 giugno 2021 – Prosegue il ciclo di appuntamenti “I Mercoledì del Palazzo” in versione live streaming: un nuovo modo di restare connessi, se pur a distanza, sui temi di scottante attualità che, ora più che mai, pongono l’accento sulle dinamiche umanistiche. In collaborazione con Virvelle, l’evento targato Palazzo Innovazione ospita Gerry Chillè, Sr.Partner Digital Therapeutics per Healthware Group, protagonista del talk “Digital Health: come sta cominciando a cambiare il mondo della salute” che andrà in onda domani, mercoledì 9 giugno, a partire dalle 17, in diretta dal salotto al Complesso Monumentale di Santa Sofia. La telemedicina è un cambiamento epocale per tutti – medici, pazienti e istituzioni che, grazie all’utilizzo della tecnologia, diventa l’esperienza di cura più vicina e umana, affiancandosi sempre di più alla medicina tradizionale. In un mondo che vive un’evoluzione sempre più veloce, qual è la prospettiva relativa ai cambiamenti del mondo della salute? Quali sono le visioni future di un settore fondamentale per l’intera umanità? Modi, tempi, innovazioni e stravolgimenti: esperti del settore proveranno a dare tutte le risposte sulla mission della digitalizzazione sanitaria e il suo impiego. Il prossimo incontro andrà in onda mercoledì 23 giugno, sui canali social di Palazzo Innovazione.

La partecipazione all’evento (iscrizione consigliata) è gratuita e aperta a tutti.

Per seguire la diretta: clicca qui

