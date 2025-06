Difesa europea o NATO globale? Il bivio strategico che disorienta i cittadini

2 minuto di lettura

Condividi

Gli Stati membri dovranno destinare il 5% del PIL alla spesa militare. Ma gli USA, principali promotori della misura, investono meno e spendono oggi meno di dieci anni fa. L’ambasciatore Domenico Vecchioni solleva interrogativi cruciali sull’attendibilità e le conseguenze di questa scelta geopolitica.

Nel momento in cui la NATO propone un aumento senza precedenti delle spese militari per i suoi membri, fino al 5% del PIL entro dieci anni, si fa sempre più concreta la sensazione che la prospettiva di un esercito europeo integrato venga messa definitivamente da parte. A denunciarlo con lucidità e tono critico è Domenico Vecchioni, storico, saggista e già Ambasciatore d’Italia, in una riflessione che va dritta al cuore del dibattito strategico in Europa.

Ecco il suo intervento:

“Cosa volete che possa capire l’uomo comune delle decisioni prese dai leader mondiali, sempre più offuscate, manipolate, travisate da propagande occulte e non? La NATO decide che i Paesi membri dovranno più che raddoppiare le spese militari, riservando per esse — in dieci anni — il 5% del PIL. Su richiesta degli USA, che però dedicano attualmente alle spese militari il 3,38% del PIL ed è l’unico Paese NATO che nell’ultimo decennio ha visto la spesa militare diminuire (nel 2014 era del 3,71%)!

Quindi, il primo Paese a doversi impegnare in questa direzione saranno proprio gli Stati Uniti. Lo farà?

E poi: per difendersi da chi, in definitiva? Dalla Russia — peraltro, nuovo Paese “amico” degli stessi Stati Uniti — che nella mente degli strateghi NATO fa le veci dell’imperialista URSS (che voleva sì conquistare l’Europa, ma non tanto con le armi, quanto piuttosto tramite i partiti comunisti nazionali…).

E voi credete davvero che la Russia odierna, con tutti i problemi che ha dimostrato di avere sul piano militare nella sua guerra contro l’Ucraina, abbia in animo di conquistare l’Europa? Che abbia voglia di riannettersi i Paesi baltici o di conquistare la Polonia, ingaggiando un conflitto nucleare con la NATO?

Non è davvero serio pensarlo.

A gongolare, invece, saranno certo le grandi industrie belliche, che vedranno i loro ordini dilatarsi in maniera esponenziale.

Con questo mega-aumento della spesa militare, si rafforza certo la componente europea della NATO. Bene. Ma dovremmo essere consapevoli che questo è – paradossalmente – il de profundis della Difesa Europea, del mitico esercito europeo integrato.

Come possono, infatti, convivere una NATO rafforzata e rilanciata e la prospettiva di un esercito europeo integrato? A mio modesto avviso, una cosa esclude l’altra. O dovremmo prevedere altre spese per creare lo Stato Maggiore Europeo, integrare i 27 eserciti dell’UE, uniformare regole e consuetudini militari, con ulteriori, colossali costi? E cosa ne facciamo della NATO?

Mi fermo qui. La situazione è già molto confusa.

Credo in ogni caso che l’uomo comune sia disorientato e facile preda dei media e delle TV propagandistiche che ogni giorno “formano” l’opinione pubblica, sulla base però di un’informazione spesso settaria e strumentale.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.