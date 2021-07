Difendi gli animali, prendi un caffè col tuo amico “speciale”

Condividi

Al via il concorso “Lollo animali da caffè”. Ogni scatto contribuirà a donare una visita veterinaria a un trovatello accudito dai volontari Enpa (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali).

I vincitori saranno premiati con una Lollina, una fornitura di Lollo Caffè e con una chiacchierata in video chat con Antonino Cannavacciuolo per farsi svelare i “segreti” dello chef

Il caffè è un agognato momento di pausa e socialità. Gustarlo in compagnia è la sublimazione della sua stessa essenza. Dall’attesa della preparazione all’ultimo sorso, ogni atto, ogni gesto è parte di un rito. E se al proprio fianco, in quegli istanti, non può esserci il collega, il conoscente o la persona amata, potrebbe non mancare l’amico “speciale”. Amici alati o a quattro zampe, fedeli compagni in qualunque momento della giornata, saranno i protagonisti del Social Contest nato da un’idea di Lollo Caffè e che tra gli obiettivi avrà quello di sostenere l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (Enpa).

Come l’amicizia nata sul set del nuovo spot Lollo tra Antonino Cannavacciuolo e il suo aiutante Pappagallo, chiunque potrà testimoniare il legame con il suo animale da affezione, dando un contributo alla salvaguardia di tutti gli animali.

I concorrenti dovranno inviare una foto ironica e scherzosa mentre gustano il caffè in compagnia del proprio amico speciale.

A partire dal 5 luglio, ogni settimana sarà estratto il nome di un vincitore che si aggiudicherà una Lollina, la macchina a cialde ultima nata in casa Lollo, oltre a una fornitura di Lollo Caffè. In più, avrà la possibilità di interagire in video call con Antonino Cannavacciuolo, per rubare allo chef i trucchi e i segreti del mestiere.

Il concorso avrà durata di tre mesi e ogni foto caricata sulla landing dedicata al progetto contribuirà a donare una visita veterinaria a un trovatello accudito dai volontari Enpa.

Regolamento del concorso

Per partecipare bisognerà collegarsi al sito www.lolloanimalidacaffe.it, registrarsi con i dati richiesti e caricare una foto originale raffigurante il momento del caffè insieme al proprio amico alato o a quattro zampe. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio.

